01.03.2017 09:03:08

Sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde kontrolün Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki Özgür Suriye Ordusu tarafından ele almasından sonra Elbeyli ilçesi ve sınır hattındaki askeri hareketlilik sürerken, iş makineleri Suriye'ye gönderildi.

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Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde kontrolün Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki Özgür Suriye Ordusu tarafından ele almasından sonra Elbeyli ilçesi ve sınır hattındaki askeri hareketlilik sürerken, iş makineleri Suriye'ye gönderildi.Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Kilis'in Elbeyli ilçesinde askeri hareketlilik sürerken, hem Elbeyli kent merkezinde hem de sınır hattında askeri hareketlilik devam ediyor. Fırat Kalkanı Harekatının koordinasyonunun yürütüldüğü Elbeyli ilçesinden Suriye'nin Çobanbey (RAİ) El Bab tarafına askeri araçların gidişi sürüyor. El Bab tarafındaki askeri birliklerin tüm ihtiyaçları Elbeyli ilçesinden karşılanıyor.