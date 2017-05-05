05.05.2017 12:56:42

Sınıfta öğrencilerin gözü önünde öldürülen liseli kızın cenazesi otopsiye kaldırıldı

Bursa'da, sınıfta öğrencilerin gözü önünde erkek arkadaşı tarafından tabancayla öldürülen kız öğrencinin cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Bursa'da, sınıfta öğrencilerin gözü önünde erkek arkadaşı tarafından tabancayla öldürülen kız öğrencinin cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Olay merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan H.C. (16) yanında getirdiği tabanca ile sınıfa sabah erken saatlerde girdi. Daha sonra beklemeye başlayan H.C., sınıf arkadaşlarının gözünün önünde 16 yaşındaki arkadaşı Nilüfer A'yı vurdu. H.C. daha sonra ise kendi kafasına sıkarak intihara teşebbüs etti. Neye uğradığını şaşıran arkadaşları durumu öğretmenlerine bildirdi. Nilüfer A. olay yerinde hayatını kaybederken, okula gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralı H.C.'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Okul 1 gün tatil edildi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Nilüfer A'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Bu arada, kendi kafasına sıkarak ağır yaralan H.C'nin, cinayeti işlemeden evvel, WhatsApp grubuna, organlarının bağışlanmasını yazdığı öğrenildi.