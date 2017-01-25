25.01.2017 12:40:57

Sinema ve Oyun Günleri

Kilis Belediyesi öğrenciler için yarıyıl etkinlikleri kapsamında, 7-15 yaş arası çocuklar için sinema ve oyun günleri düzenleniyor

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Kilis Belediyesi öğrenciler için yarıyıl etkinlikleri kapsamında, 7-15 yaş arası çocuklar için sinema ve oyun günleri düzenleniyorKilis Belediyesi Hacı Hatice Kazancıoğlu Sosyal tesisinde 7- 15 yaş arası çocuklar için sinema ve oyun günleri düzenleniyor. Program ile ilgili bilgi veren Kilis Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Sinema oyun günleri kapsamında 26-27 Ocak tarihlerinde çocuklara tatilin tadını çıkarmaları için çeşitli animasyon film gösteriminin yanı sıra eğitici ve eğlenceli oyunlarında planlandığı tesisin amacı çocukları internetten ya da bilgisayar oyunlarından uzaklaştırmak. Çocukları zararlı içeriklerden korumanın en iyi yolu, onlara seçmeyi öğretmekten geçiyor. Bu nedenle onları yararlı içeriği olan, eğiten, zeka geliştiren oyunlara yönlendirmek ve zamanı doğru kullanmayı öğrenmeleri için çaba sarf etmek gerekiyor. Çünkü onlara hiçbir şeyi yasaklamadan doğru zamanda doğru şeyleri yapmayı öğretmek, oyun ya da internet bağımlılığının da önüne geçecektir. Bu kapsamda yarıyılı iyi değerlendirmeyi planlayan Kilis Belediyesi tatil boyunca çocuklara ulaşmayı hedefleniyor" denildi.