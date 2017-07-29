29.07.2017 21:43:27

Sındırgı ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, dağlık alanda çıkan orman yangınında 7 hektarlık alan zarar görürken yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Kertil Dağı'nda başlayan yangında 7 hektarlık alan zarar gördü. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına karadan ve havadan 1 uçak, 10 arazöz, 3 helikopter, 2 su tankeri, 1 dozer ve 70 kişiyle müdahale etti. Arazinin engebeli olmasından dolayı söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülürken yangın kontrol altına alındı.





