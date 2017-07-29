29.07.2017 21:43:27
Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Kertil Dağı'nda başlayan yangında 7 hektarlık alan zarar gördü. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına karadan ve havadan 1 uçak, 10 arazöz, 3 helikopter, 2 su tankeri, 1 dozer ve 70 kişiyle müdahale etti. Arazinin engebeli olmasından dolayı söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülürken yangın kontrol altına alındı.
Sındırgı ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, dağlık alanda çıkan orman yangınında 7 hektarlık alan zarar görürken yangın kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Kertil Dağı'nda başlayan yangında 7 hektarlık alan zarar gördü. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına karadan ve havadan 1 uçak, 10 arazöz, 3 helikopter, 2 su tankeri, 1 dozer ve 70 kişiyle müdahale etti. Arazinin engebeli olmasından dolayı söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülürken yangın kontrol altına alındı.