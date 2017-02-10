10.02.2017 16:14:24

Sındırgı Belediyesi'nden şefkat eli

Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğü organizasyonunda hayırsever vatandaşlar ihtiyaç sahipleri ile buluşturuluyor. Sosyal belediyecilik anlayışı ile devam eden faaliyetler ile kişisel ve ev temizliğinden, gıda, kıyafet ve eşya yardımına kadar her türlü ihtiyaca cevap veriliyor.

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Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğü organizasyonunda hayırsever vatandaşlar ihtiyaç sahipleri ile buluşturuluyor. Sosyal belediyecilik anlayışı ile devam eden faaliyetler ile kişisel ve ev temizliğinden, gıda, kıyafet ve eşya yardımına kadar her türlü ihtiyaca cevap veriliyor.Sındırgı ilçesi Osmanlar Mahallesi sakinlerinden daha önce eşini kaybetmiş, üç zihinsel engelli çocuğu ile zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Fatma Aydın'a yardım eli uzandı. Sındırgı Belediyesi ve hayırsever vatandaşların işbirliği ile Fatma Aydın'ın sıcak bir eve kavuşması için çalışmalara başlandı. Mevcut durumdaki evlerinin perişan durumda olduğunu gören yetkililer harekete geçerek aile için, "Sıcak Bir Yuva oluşturuyoruz" kampanyası başlattılar. Yardımlardan dolayı Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a ve hayırsever vatandaşlara teşekkür eden Fatma Aydın, "Çocuklarımla birlikte sıcak ve temiz bir yuva hayali kuruyorduk. Sağ olsunlar hayalimize kavuşmak için çalışmalar başlatıldı. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.Mağdur aileye yardım etmek isteyenler için Sındırgı Belediyesi tarafından hesap açıldı. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar açıklama kısmına Osmanlar mahallesi yardım yazdırarak Sındırgı Belediyesi Ziraat Bankası TR 3100 0100 0047 1140 6761 5001 nolu hesaba yardımda bulunabilecekler.