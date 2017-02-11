11.02.2017 11:20:08

Sincik'te 'Huzur Türkiye' uygulaması

Ülke genelinde olduğu gibi Adıyaman'ın Sincik İlçesinde de 'Huzur Türkiye' uygulaması gerçekleştirildi.

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Ülke genelinde olduğu gibi Adıyaman'ın Sincik İlçesinde de "Huzur Türkiye" uygulaması gerçekleştirildi.İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekiplerin Sincik ilçe girişin yaptığı uygulamada, yüzlerce kişiye kimlik kontrolü ve araç sorgusu yapıldı.Asayiş ve trafik polisleri tarafından yapılan uygulan uygulamada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi.İlçede bulunan umuma açık yerlerde de arama yapılarak kimlik kontrolü yapıldı.