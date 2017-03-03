03.03.2017 11:14:59

Sincar'da Peşmerge ile terör örgütü PKK arasındaki çatışma

Peşmerge Bakanlığı: 'PKK'lıların ateşi üzerine çatışma çıktı''Peşmerge birlikleri, Kürdistan bölgesinin her yerine gidip gelebilir, bunun için kimseden izin almaz. Biz bölgede savaş çıkmasından yana değiliz'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, Musul'un Suriye sınırındaki Sincar ilçesinde Peşmerge ile terör örgütü PKK arasında çıkan çatışmaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Peşmerge Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sincar'a bağlı Sinun kasabasındaki bir grup Peşmerge, Hanesur köyüne geçmek isterken PKK'lılar ateş açtı ve bunun üzerine çatışma çıktı." denildi.

Açıklamanın devamında, "Peşmerge birlikleri, Kürdistan bölgesinin her yerine gidip gelebilir, bunun için kimseden izin almaz. Biz bölgede savaş çıkmasından yana değiliz." ifadeleri kullanıldı.

Roj Peşmergeleri olarak bilinen Suriye Peşmergelerinin komutanlarından Albay Kadir Şeyh Memi, çatışmada 4 Peşmerge ile 3 PKK'lı teröristin yaralandığını belirtmişti.

IKBY Peşmerge Bakanlığı bünyesindeki Suriyeli Peşmergelerin, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığına karşı harekete geçirildikleri ifade edilmişti.

Albay Memi, AA muhabirine, "Güçlerimizden 500'ünü Şengal (Sincar) ilçesine bağlı Sinun kasabası ve Hanesur köyü arasında konuşlandırdık." demişti.

Suriyeli Peşmergelerin sevk edildiği bölgelerin PKK'nın elinde olduğunu belirten Memi, "PKK militanlarının bölgeden çıkarılması için oraya güç takviyesi yaptıklarını" söylemişti.

Terör örgütü PKK, Ağustos 2014'te DEAŞ'ın Sincar ilçesine saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başlamıştı.



