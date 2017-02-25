25.02.2017 15:14:14

Sincan heyetinden Çatak Belediyesine ziyaret

VAN (İHA) â€' Ankara'nın Sincan Belediye Başkanı Süleyman Tuna'nın görevlendirdiği teknik heyet, Van'ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül'ü ziyaret etti.

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VAN (İHA) â€" Ankara'nın Sincan Belediye Başkanı Süleyman Tuna'nın görevlendirdiği teknik heyet, Van'ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül'ü ziyaret etti.Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ali Osman Kısıkbaş, Park ve Bahçeler Müdürü Cuma Altınöz, Kültür ve Sosyal İşler Müdür İhsan Yılmaz ve İşletmeler Müdürü Mehmet Alyüz, 'Kardeş belediye' kapsamında Başkan Vekili Akgül, Çatak Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan, Mali Hizmetler Müdürü Yeliz Ercan, Fen İşleri Müdürü Metin Bayat, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş ile bir araya geldi. Belediye Başkan Vekili Akgül; kısa, orta ve uzun vadede yapılması planlanan projeleri yerlerinde gösterdi.Sincan Belediyesi heyeti de, incelemelerinin ardından belediye hizmetleri noktasındaki eksiklikleri ve sorunları not aldılar. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşamak gerektiği mesajını veren heyet sözcüsü olan Park ve Bahçeler Müdürü Cuma Altınöz, "Belediye Başkan Vekili Akgül'ün yalnız olmadığını göstermek için buraya geldik. Belediye tarafından yapılması planlanan projeler için teknik ekibimizle yaptığımız incelemeler neticesinde. ilçenin alt ve üstyapı sorunlarını iyi analiz ettik ve bilgi paylaşımında bulunduk. Sincan Belediyesi olarak kendilerine her türlü desteği sağlayacağız. Bizler inanıyoruz ki yapılan çalışmalar neticesinde doğa harikası olan Çatak. çok daha iyi yerlere gelecek" dedi.Belediye Başkan Vekili Akgül ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çatak'ın yıllardır yerel yönetimler noktasında yeterli hizmeti alamadığını söyledi. Akgül, "Sincan Belediyesinin deneyimli teknik ekibinin desteğini görmekten çok mutluyuz. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Yaşanan sürecin ardından böyle şerefli ve onurlu bir göreve atandık. Verilen göreve layık olmak için elimizden geldiğinin fazlasını veriyoruz. Bu memlekete güzel hizmetler sunmak için buradayız. 'Milleti yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle geceyi gündüze katarak canla başla çalışmak istiyoruz. Azimle, karalılıkla mücadele edildiğinde, çok güzel sonuçlar elde edilecektir. Biz Çatak Belediyesi olarak Çatak'ı çok iyi yerlere getireceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.