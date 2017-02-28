28.02.2017 10:14:11

Sınav stresinin ilacı egzersiz

Karşıyakalı öğrencilere ücretsiz eğitim desteği sağlayan Karşıyaka Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi, YGS'ye günler kala nefes ve egzersiz semineri düzenledi.

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Karşıyakalı öğrencilere ücretsiz eğitim desteği sağlayan Karşıyaka Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi, YGS'ye günler kala nefes ve egzersiz semineri düzenledi.Karşıyaka Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM), öğrencileri fiziksel ve psikolojik olarak Yükseköğretime Geçiş Sınavı YGS)'na hazırlamak amacıyla nefes ve egzersiz seminerine ev sahipliği yaptı. Tanınmış spor danışmanı, radyo programcısı ve Yazar Ferrin İlbay Yalnız'ın verdiği seminere yaklaşık 250 öğrenci ile öğretmenler katıldı. Yalnız, öğrencilerin 12 Mart'taki sınav öncesi artan kaygı ve stresle baş edebilmesi için, doğru nefes tekniklerini anlattı. Hem beden hem de ruh sağlığını iyileştiren 'Gyrokinesis' metodu ile egzersiz çalışması yaptırdı.Kaygı ve stresle birlikte, hareketsiz yaşamın da başarıyı gölgeleyen en önemli faktörlerden olduğunu ifade eden Ferrin İlbay Yalnız, "Gençlerimiz üniversiteye hazırlık sürecinde, bilgisayar ya da masa başında uzun saatler geçiriyor. Yanlış oturmadan ve hareketsizlikten kaynaklanan göz, bel ve boyun ağrıları ciddi artış gösteriyor. Bu olumsuzluklar derslere ve sınava odaklanamamalarına ve başarılarının düşmelerine neden olabiliyor. Ayrıca sınav kaygısıyla birlikte maalesef gençlerde depresyon belirtileri de ortaya çıkabiliyor. Doğru nefes ve egzersizi de bu olumsuz tabloya karşı en etkili ilaç olarak görüyoruz. Bazı basit fiziksel hareketlerle hücrelere ve beyine daha fazla oksijen gitmesini sağlamak; hareketsiz yaşam ve yanlış oturmadan kaynaklanabilecek olumsuz etkileri önlemek mümkündür" dedi.