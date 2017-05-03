03.05.2017 20:33:39

Sina Yarımdası'ndaki şiddet olayları

Kuzey Sina'da bölgenin önde gelen kabilelerinden Turabin'e mensup silahlı kişiler, terör örgütü DEAŞ'a bağlı 10 militanı kaçırdı

Mısır'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde silahlı kabile mensuplarının, terör örgütü DEAŞ'a bağlı 10 militanı kaçırdığı bildirildi.

Kuzey Sina'daki önde gelen kabilelerden Et-Turabin'e ait sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanan açıklamalarda, kabile mensuplarının, Refah kentinin güneyindeki El-Mehdiyye ile Naca Şebane bölgelerinde düzenlediği başarılı bir operasyonla örgütün lojistik ve finansman sorumlusu olduğu belirtilen Ebu Esad el-Ammari (37) ile 9 militanın yakalandığı kaydedildi.

Ammari'nin DEAŞ'ın üst düzey liderlerinden Şadi el-Menii'nin eniştesi (kızkardeşinin eşi) olduğu kaydedilen açıklamada, yakalanan militanların resimlerine yer verildi.

Kuzey Sina Kabileleri Genel Koordinatörü Naim Cebr ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu olayı teyit etti.

Kuzey Sina iline bağlı Refah kentinin güneyindeki El-Birs köyü, DEAŞ ile Turabin kabilesi mensupları arasında 17 Nisan'dan bu yana silahlı çatışmalara sahne oluyor. Söz konusu çatışmalarda şu ana kadar 27'si DAEŞ militanı, 7'si kabile mensubu 34 kişinin öldüğü, 15'inin kaçırıldığı ifade ediliyor.

Turabin kabilesi, bölgedeki DEAŞ unsurlarını ölümle tehdit etmiş ve Sina'daki diğer kabilelere de örgütü yok etmek için birlik çağrısında bulunmuştu. Buna karşılık örgüt de güvenlik güçlerine destek vermelerinden ötürü Turabin kabilesinin üyelerini hedef almakla tehdit etmişti.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki birçok ilde "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle operasyonlar gerçekleştiriyor.