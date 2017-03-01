01.03.2017 13:19:07

Şimşirgil 15 Temmuzu anlattı

Kahvehanelerde kütüphane köşeleri oluşturan Yıldırım Belediyesi, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'i ilçe sakinleriyle buluşturuyor.

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Kahvehanelerde kütüphane köşeleri oluşturan Yıldırım Belediyesi, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'i ilçe sakinleriyle buluşturuyor.Yıldırım Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki Meriç Kıraathanesinde düzenlenen 'Misak-ı Milli ve 15 Temmuz' konulu programına katılan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemi siyasî hayatının gizli kalmış yönlerini anlattı. Şimşirgil, Osmanlı'dan günümüze gelen darbeler ve darbe girişimlerinin yol açtığı sıkıntılardan kendi üslubuyla bahsetti. 15 Temmuzu İstiklal Savaşından iki kat daha önemli bir savaş olarak yorumlayan Prof. Dr. Şimşirgil, darbe girişiminin başarılı olması halinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yok olacağını kaydederek, 'Ülkemizde dünden bu yana darbeler asla bitmedi. Darbelerden iki sene sonra mutlaka halka gidiliyor, bir parti gidiyor, diğer parti geliyordu. Ancak 15 Temmuz darbesi Türkiye Cumhuriyeti'ne ölüm vuruşuydu. Bazıları bu darbenin ne olduğunun farkında değil. Eğer başarılı olsaydı Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet yoktu" diye konuştu.