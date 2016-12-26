26.12.2016 06:23:43

Şimşek'ten 'seferberlik' yorumu

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 'Türkiye'nin ihracat seferberliğine ihtiyacı var' yorumunu yaptı...

Ajanslarda yer alan habere göre; Türkiye'de seferberlik ruhuna ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Kimse sizden sefere falan çıkmanızı istemiyor. Türkiye'nin ihracat seferberliğine ihtiyacı var" diye konuştu.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından düzenlenen "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni"nde konuşan Şimşek, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Ama asla ve asla kötümser bir tablo yok. Bu ülkenin geleceği parlak ve bu süreçten başarıyla çıkacak çünkü bakın küresel kriz sonrasında ortalık kara bulutlar altındayken hızlı bir çıkış yakaladık. Bugünden daha kötümser bir tablo pompalanıyordu."

Şimşek, "Seferberlik ruhuna ihtiyacımız var. Kimse sizden sefere falan çıkmanızı istemiyor. Türkiye'nin ihracat seferberliğine ihtiyacı var. Ciddi tehditler var ama Allah'a şükürler olsun onların karşısında durabilecek bir ülkemiz ve hükümetimiz var. Birinci seferberlik arzunuz ihracat olsun. Bunun için ne istiyorsanız yapalım. 2. seferberlik ise katma değer zincirinde daha yukarı çıkmamız lazım. Ne üretiyorsanız üretin, şimdi daha iyisini üretin. Katma değer zincirinde daha yukarılara çıkabilmek için biz elimizden geleni yaptık, sizlerin de seferberlik ruhuyla daha ileriye gitmeniz gerekir. Bu süreçte 'her şeyi biz yapacağız siz ne yapacaksınız' diyebilirsiniz. Bize de düşen şu: Reform seferberliği" ifadelerini kullandı.

'AB İLE ENTEGRASYONA DEVAM EDECEĞİZ'

Piyasa ekonomisini normlara uydurmaya sürdüreceklerine işaret eden Şimşek, "Küresel normlara uymaya devam edeceğiz. Biz AB ile entegrasyona devam edeceğiz. Dünyadan ve batıdan kopmuyoruz, uluslararası normlardan kopmuyoruz. Türkiye'nin ekonomisini bu çerçevede yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

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