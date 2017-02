16.02.2017 14:44:47

Şimşek İzmir yolcusu

TFF 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını Aytaç Durak Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma, 5'e 2 ve çift kale taktik maçıyla günü tamamlayan mavi-lacivertli ekip Adana'daki son çalışmasını da yapmış oldu. Cuma günü sabah saatlerinde hava yoluyla İzmir'e gidecek olan Adana Demirspor kafilesi ter antrenmanını bu şehirde yapacak.Takıma devre arasında dahil olan Alican Karadağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galip geldikleri için çok mutlu olduklarını ve Altınordu maçından da 3 puanla ayrılmak istediklerini söyleyen Alican, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti."Takım olarak hedefimiz Süper Lig"Tecrübeli orta saha oyuncusu Alican, "Takım olarak hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. İlk ikiden matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece bunu kovalayacağız. Aksi takdirde Play-off'tan çıkma şansımız var. Bence Play-off'un en büyük favorisi o muhteşem taraftarıyla biziz. O yüzden de Altınordu maçını alırsak içerideki Balıkesir karşılaşmasına çok farklı bir havayla çıkarız. Artık final maçları hepsi bizim için" diye konuştu."Rekabet her zaman iyidir"Tufan Kelleci ise hatalardan ders çıkararak her maç daha iyi oynayacaklarına inandığını dile getirdi.Genç sağ bek, sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ve oynadıkça daha da iyi olacağını belirterek takdirin hocalarda olduğunu söyledi.Rekabet ortamının her takımda oyuncuları diri tuttuğuna dikkat çeken Tufan, "Bizim takımımızda da rekabetin olması çok iyi tabi ki. Bütün arkadaşlarımız çok iyi anlaşıyoruz. Ben güzel günler göreceğimize inanıyorum. İnşallah Altınordu deplasmanında da takım olarak elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.