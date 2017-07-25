25.07.2017 21:32:42

'Simon Kjaer ile görüşüyoruz'

Sevilla Sportif Direktörü Oscar Arias, İspanyol kulübünün transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Arias, Fenerbahçe'nin Danimarkalı yıldızı Simon Kjaer'le görüştüklerini belirterek, 'Jesus Navas ve Stevan Jovetic'le de temas halindeyiz' dedi.



Sevilla Sportif Direktörü Oscar Arias'tan açıklama geldi. Arias, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak kendisine yöneltilen soruya, "Simon Kjaer, Jesus Navas ve Stevan Jovetic ile görüşme halindeyiz. Jesus Navas ile ilgili olarak dün bir teklif yaptık ve inceleniyor. Yakında cevap gelir. Bizim teklifimizi oyuncuya iletecekler. Bu tür durumlar herkesin menfaatine olduğu için çabuk çözülmesi gerekir. Simon Kjaer ile ilgili olarak da bir anlaşma için çalışıyoruz. Ancak görüşmelere zarar vermemesi açısından bu konuyla ilgili olarak daha fazla konuşmamam gerekiyor. Stevan Jovetic de bizim için hala bir seçenek. Herkesin hoşuna giden bir futbolcu ve imzalama imkanı var" ifadelerini kullandı. Arias son olarak Steven N'Zonzi için bir teklif olmadığını ve bu futbolcunun kendileriyle kalacağını da sözlerine ekledi.