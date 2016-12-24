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Simit, çay, sucuklu yumurta... Türklere özel emojiler geliyor
25.12.2016 00:01:12

Simit, çay, sucuklu yumurta... Türklere özel emojiler geliyor

Amerika'nın Los Angeles kentinde yaşayan 31 yaşındaki girişimci Deniz Hotamışlıgil, Türk kullanıcılar için yeni bir emoji klavyesi geliştirdi.

Sputnik'in haberine göre Hotamışlıgil, bunu yapmaya Türkçe mesajlaşmalarda karşı tarafa verilmek istenen duyguları tam olarak anlatan emojilere gereksinim duyulması üzerine karar verdi.

"Uygulamanın tasarımları ve çizgileri bana ait. Yazılım ve teknolojisini ise dünyaca bilinen pek çok uygulamayı yazan bir ekip üstlendi. 10 kişilik ekibin yarısı, aralarında Amerikalıların da bulunduğu yabancılardan oluşuyor."

EN ÇOK NAZAR BONCUĞU KULLANILIYOR

Uygulamada lokasyon, araç-gereç, enstrüman, içecek, taşıt, yemek ve spor olmak üzere toplam 10 kategoride 450'yi aşkın ikonun yer aldığı bilgisini veren Hotamışlıgil, şunları kaydetti:

"Emojum fikrini hayata geçirmeye karar verdiğimizde, emojilerin neler olacağına dair ihtiyaçtan doğan bir liste hemen oluştu. Bununla yetinmeyip Türkiye'de geniş bir pazar analizi yaptık ve insanımıza ihtiyaçlarını sorduk. Bu araştırma, 'Emojum' yayınlanana kadar sürdü ve son dakikaya kadar eklemeler yaptık. Bundan sonra ise sözü kullanıcılarımıza bırakıyoruz. Yüzde yüz yerli 'Emojum' hepimizin klavyesi."

EN ÇOK KULLANILAN DİĞER İKONLAR

Nazar boncuğu ikonunun Türk ve yabancı kullanıcılar arasında en çok tercih edilen ikon olduğunu belirten Hotamışlıgil, en çok talep gören diğer ikonları ise şöyle sıraladı: "Sultanahmet Camisi, baba, anne, gelin, damat, sünnetli çocuk, polis, asker, cezve, kazma, arkasından su dökmek, darbuka, çay, bıyıklı, gülen ve şaşırmış adam, vapur, simit, sucuklu yumurta ve gol ikonu."

Deniz Hotamışlıgil, kullanıcıların duygularını istedikleri gibi aktarabilmeleri için uygulamada "kendi emojini tasarla" bölümünün de bulunduğunu bildirdi.

'EMOJİLER DUYGULARI GÖRSELLEŞTİRDİ'

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Aydoğan Boschele ise emojilerin radyo, televizyon gibi geleneksel medya mecralarının yerini günümüzde internet, 4,5 G telefonları ve tabletleri de içine alan yeni medya teknolojilerine bırakmasıyla ortaya çıktığına vurgu yaptı.

Teknolojinin iletişim ve günlük hayata etkisinin her geçen gün daha da arttığını aktaran Boschele, eskiden telefonda konuşmak ya da mesajlaşmak için harcanan zaman ve maddi külfet ile bu araçları kullanarak harcanan para ve zaman arasında büyük bir fark olduğunu kaydetti. Boschele, "Eskiden zihinsel açıdan elimize kalem alıp mektup yazmak ya da duygularımızı açıklayacak kelime bulma zahmeti vardı. Şimdi klavye ve emojiler bu işi daha da kolaylaştırdı" diye konuştu. Emojilerin tüm dünyada popüler olarak kullanıldığını dile getiren Boschele, şu değerlendirmede bulundu:

"Emojiler; iletişimin, siyasetin, hemen her şeyin bu kadar görselleştiği, yazmayı ve yaşamayı giderek bıraktığımız bir dünyada duyguları görselleştirdi. Gündelik yaşamımızın ve değerlerimizin emoji olarak telefonlarımızda yer alması, elbette kullanıcılar için kendilerini ifade etmede bir rahatlık hissettirecektir. Uygulamanın Türk kültürünün özelliklerini kapsaması mutlaka kullanıcı sayısını artıracaktır."


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