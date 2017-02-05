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'Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı' kampanyası meyvelerini verdi
05.02.2017 13:03:32

'Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı' kampanyası meyvelerini verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in 'Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı' sloganıyla başlattığı turizmi canlandırma atağı meyvelerini veriyor. Kampanyanın ardından turist kafileleri, tarihi ve turistik yerlerini görmek için gastronomi kenti Gaziantep'e geliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in "Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı" sloganıyla başlattığı turizmi canlandırma atağı meyvelerini veriyor. Kampanyanın ardından turist kafileleri, tarihi ve turistik yerlerini görmek için gastronomi kenti Gaziantep'e geliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kentin turizmini canlandırmak için "Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı" sloganı ile başlattığı kampanya meyvelerini vermeye başladı. Türkiye'nin dört bir yanından Güneydoğu'yu gezmeye gelen turist kafileleri, Gaziantep'in tarihi ve turistik yerlerini geziyor. UNESCO'nun kreatif şehirler ağında gastranomi kenti ilan edilen Gaziantep'in meşhur yemeklerinden tadan yerli turistler, çingene kızı olarak bilinen ve Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan mozaiğin sergilendiği Zeugma Müzesi'ni de görebiliyor. Bölgenin meşhur yemeklerinden tadan vatandaşlar, Gaziantep'in misafirperverliğine ve tarihine hayran kaldıklarını belirttiler.

İstanbul'dan 8 kişilik ekiple Güneydoğu turuna çıktıklarını belirten Ufuk Çoban, terör söylemlerine rağmen geldikleri Gaziantep ve çevre illerinde düzenlenen geziden çok memnun kaldıklarını ifade etti. Çoban, "Güneydoğu'da tura çıkacağımızda bize terörün olduğunu, gitmememiz gerektiğini söyledir. Biz tam tersi bu kampanyaya kulak vererek, buraya gezi yapmaya karar verdik. Adana, Mardin, Şanlıurfa, Hatay ve son olarak Gaziantep'e geldik. Yolda bir takım sıkıntılar gördük ancak terör ile ilgili herhangi bir kötü durumla karşı karşıya kalmadık. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in göndermiş olduğu ekip bizi burada karşıladı. Burası çok güzel bir yer, tarihi yerleri, yöresel yemekleri. Bence herkesin burayı gelip görmesi gerekir. Herkesi buraya, Gaziantep'e gelin çağrısını yapıyorum" dedi.

"Antep beni çok etkiledi"

Gezerken çok heyecanlandığını söyleyen Ülkü Yılmaz, "Kendi vatanımda dünyanın pek çok medeniyetini görmek, onları, ispatlarını hala hayatta olduğunu görmek ve halkın bilincini ve yöre halkının medeniyetinin de içinde olması beni çok heyecanlandırdı. Pek çok yerden etkilendim, fakat Antep beni daha çok etkiledi. Hem tarihi dokusu hem konumu hem de insan yapısı ve gastronomi açıdan da çok geniş bir yelpazeye sahip olması beni gerçekten çok etkiledi. Bu kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz. Güneydoğu'nun gerçekten gelip görülmesi ve keşfedilmesi gerekir" ifadesini kullandı.

"İnanılmaz sıcak insanlar ve çok misafirperverler"

Son 3 sezondur Güneydoğu'ya gelmek istediğini ifade eden Sümeyra Karakaya ise, "Ancak önceleri gereksiz bir korku içerisinde kalmıştım. Son 1 senedir bu istediğim arttı. Bugün de Gaziantep'e geldim. Geldiğim için çok mutluyum. Bambaşka şeyler keşfettim. Korkularımın değersiz olduğunu fark ettim. İnanılmaz sıcak insanlar ve çok misafirperverler, gerçekten hayran kaldım. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e de teşekkür ediyorum. Onun başlatmış olduğu 'Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı' sloganıyla Gaziantep'e gelerek buranın tarihini gezerek tanıklık etmiş olduk" şeklinde konuştu.

"Dünyanın bence buraya akması gerekiyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başlattığı kampanyaya Gaziantep'e gelerek destek verdiklerini söyleyen Murat Hakkan, "Güneydoğu medeniyet ve insanlık tarihinin kalbi diyebiliriz. Yani bütün tarihi, coğrafya, sanat tarihi olsun birçok şeyi şekillendirmiş. Dünyanın bence buraya akması gerekiyor. Sadece Türkiye'ye turizm için değil, yaşayarak, mitoloji, insanlığın her türünü ekonomik olsun, dinler tarihi olsun, düşünce tarihi olsun buraya gelerek yaşamaları gerekiyor. Gaziantep'te zaten Zeugma Müzesi'yle burayı taçlandırıyor" diye konuştu.

Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezip, Gaziantep yemeklerinin tadına bakan turist kafileleri, Gaziantep Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Medusa Arkeolojik Cam Eserler Müzesi, Hasan Süzer Etnografya Müzesi, Beyezhan Gaziantep Kent Müzesi, Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, Yesemek Açık Hava Müzesi, Gaziantep Kahramanlık Panorama Müzesi, Yaşayan Müze, Şahinbey Savaş Müzesi, Hamam Müzesi, Atatürk Müzesi, İslam Bilim Tarihi Müzesi gibi onlarca müze ile Gaziantep Kalesi, anıt mezarlar, tarihi bedestenler, hamam, konak, cami ve türbeler, mesire alanları ve Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesini de gezme fırsatı buluyor.

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