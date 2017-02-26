26.02.2017 19:53:00

Simav'da yapılan basketbol şöleni sona erdi

Kütahya'nın Simav ilçesinde 24 Şubat Cuma günü başlayan, Türkiye okullar arası 14-15 yaş yıldız kız-erkek basketbol müsabakaları bugün sona erdi. Üç gün süren müsabakalarda heyecanlı dakikalar yaşandı.

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Kütahya'nın Simav ilçesinde 24 Şubat Cuma günü başlayan, Türkiye okullar arası 14-15 yaş yıldız kız-erkek basketbol müsabakaları bugün sona erdi. Üç gün süren müsabakalarda heyecanlı dakikalar yaşandı.Simav Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, Simav'da yapılan grup müsabakalarına ev sahipliği yapmanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Sapmaz, "İlçemizde yapılan okul sporları faaliyet programındaki grup müsabakaları sonunda, yıldız kızlar A grubu 1'incisi Özel Antalya Nesibe Aydın Ortaokulu, B grubu 1'incisi İzmir Şehit Kemal Ortaokulu, C grubu 1'incisi Bursa Toki Fatih Ortaokulu olurken, yıldız erkekler A grubu 1'incisi Ankara OTDÜ Geliştirme Vakfı Ortaokulu, B grubu 1'incisi Antalya İstek Yeditepe Koleji, C grubu 1'incisi İstanbul Özel Bahçeşehir Açı Ortaokulu, puan üstünlüğü ile gruplarından çıkarak, Türkiye şampiyonluğu yolunda bir adımı daha geçtiler" dedi.Müsabakaları ilgiyle izleyen Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav'da yapılan müsabakalara katılan sporcu ve görevli öğretmenlere ev sahipliği yaparak tüm imkanları seferber ettiklerini ifade etti. Özkan, "Üç günlük basketbol şöleni bizleri ve ilçemizi onurlandırdı. İlçemizin turistik Eynal kaplıcaları ile kültür varlıklarının tanıtımı için bu tür etkinliklere kapılarımızı sonuna kadar açtık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.Müsabakaların sona ermesi ile birlikte, basketbol il temsilcisi Yüksel Çakır tarafından, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan'a plaket takdim edilirken, Başkan Özkan'da Simav ilçesi adına, Simav kitabı ile birlikte hediyeler verdi.