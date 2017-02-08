08.02.2017 17:17:52

Simav'da istişare toplantısı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, yerel yönetim tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin anlatıldığı istişare toplantısı gerçekleştirildi Belediye Yeni Düğün Salonunda yemekli olarak düzenlenen istişare toplantısına Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri, Mahalle Muhtarları, Köy Muhtarları, Belde Belediye Başkanları ve İlçe Özel İdare Müdürü Recep Yalçın katıldı.

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Kütahya'nın Simav ilçesinde, yerel yönetim tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin anlatıldığı istişare toplantısı gerçekleştirildi Belediye Yeni Düğün Salonunda yemekli olarak düzenlenen istişare toplantısına Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri, Mahalle Muhtarları, Köy Muhtarları, Belde Belediye Başkanları ve İlçe Özel İdare Müdürü Recep Yalçın katıldı.Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, ilçe merkezinde gerçekleştirilen hizmetlerin 3 yıllık bilançosunu çıkarırken, belde ve köylere yapılan hizmetleri de anlattı. Başkan Özkan, "2019 yılı itibariyle uygulamaya gireceğini beklediğimiz Büyükşehir hazırlıklarımıza başladık, belde ve köylerimizin de bizimle koordineli çalışmasını arzu ediyoruz. Büyükşehir kapsamına girdiğimizde belde ve köylerimiz ilçemizin mahallesi durumunda olacak" dedi. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, yerel yönetimin işbirliği içindeki uyumlu çalışmalardan memnun olduğunu belirtti, Halim " Kütahya Büyükşehir Belediyesine, alt yapı sorunları tamamlanmış bir Simav hazırlayacağız. Bürokrasi engeli olmadan yaptıkları hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Süleyman Özkan'a teşekkür ederim" şeklinde konuştu. (MEİ-EFE)