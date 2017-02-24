24.02.2017 10:43:19

Simav'da basketbol şöleni

Kütahya'nın Simav ilçesinde, okul sporları 14-15 yaş kız-erkek basketbol grup müsabakaları 24-25-26 Şubat 2017 tarihlerinde Simav'da yapılacak.

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Kütahya'nın Simav ilçesinde, okul sporları 14-15 yaş kız-erkek basketbol grup müsabakaları 24-25-26 Şubat 2017 tarihlerinde Simav'da yapılacak.Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, müsabakaların, Simav İlçe Spor Salonu ve Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Spor Salonunda yapılacağını ifade etti. Sapmaz " İlçemizde yapılacak Basketbol grup müsabakalarına, 15 il'den 400 kişilik kafile ve 25 kız-erkek takımı katılacak. Simav basketbol şölenine dönüşecek. Müsabakalara katılan takımlara başarılar dilerim" dedi.Basketbol il temsilcisi Yüksel Çakır ve okul sporları il temsilcisi Mehmet Karakaya'nın katıldığı kura çekimine, Ankara, Antalya, Afyon, Bursa, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Uşak illerinden gelen 14-15 yaş Basketbol yıldız kız-erkek takımları katıldı.23 Şubat Perşembe günü yapılan kura çekimlerinin ardından, takım hocalarına müsabaka listelerinin dağıtımı yapıldı. (MEİ-EFE)