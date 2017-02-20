20.02.2017 17:07:13

Simav Belediyesi şehitliğe bakım yaptı

Kütahya'nın Simav Belediyesi tarafından yapılan düzenleme ile, şehitlerin de metfun olduğu Yeni Mahalle Mezarlığı yepyeni bir görüntüye kavuştu.

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Kütahya'nın Simav Belediyesi tarafından yapılan düzenleme ile, şehitlerin de metfun olduğu Yeni Mahalle Mezarlığı yepyeni bir görüntüye kavuştu.Simav Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, şehitlerin de bulunduğu Yeni Mahalle mezarlığının iç ve dış bakımları yapıldı. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Milli Savunma Bakanlığının yazısı ile Bakanlar Kurulunca 3 Ekim 2016 tarihinde kararlaştırılan 'Şehitlik Yönetmeliği'ne göre, şehitliğe defnedileceklerle, şehitliğe defnedilmesi mümkün olduğu halde, yakınlarının talebi üzerine şehitlik dışına defni yapılanların mezarları 'Tip Mezar Projesi'ne göre valilikler tarafından inşa edileceğini belirtti. Başkan Özkan" Yeni Mahalle Mezarlığı çevresindeki duvarların bakım ve onarımını yanında, çiçek desenleri ile estetik bir görünüm kazandırdık. Mezarlık içindeki bakım ve iyileştirme çalışmalarını yaparken, şehitlerimizin metfun olduğu bölümün de bakımlarını yaptık. Vatan için canını veren şehitlerimiz için bizlerde üzerimize düşen görevlerimizi yapacağız" dedi. (MEİ-EFE)