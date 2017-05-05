05.05.2017 21:14:35

Silvan'da toprağa gömülü 2 çuval mermi ele geçirildi

Diyarbakır Silvan ilçesinde emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 2 çuval içerisinde mermi ele geçirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Diyarbakır Silvan ilçesinde emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 2 çuval içerisinde mermi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Mescit Mahallesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda toprağa gömülü vaziyette toplam 2 çuval içerisinde 2 bin 200 adet 7,62 çapında Bixi mermisi olarak değerlendirilen fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.