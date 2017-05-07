08.05.2017 09:32:42

Silvan'da PKK'ya ait cephanelik ele geçirildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, geçtiğimiz gün başlatılan Bayrak-51 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kadir Genç operasyonu tamamlandı. Güvenlik güçleri operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait cephanelik ele geçirdi.

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, geçtiğimiz gün başlatılan Bayrak-51 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kadir Genç operasyonu tamamlandı. Güvenlik güçleri operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait cephanelik ele geçirdi.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Silvan ilçesi kuzeydoğusunda 6 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 22.00'dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-51 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kadir Genç operasyonunun 7 Mayıs 2017 Pazar günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu faaliyet kapsamında, operasyon bölgesindeki köy ve mezralarda şüpheli olarak belirlenen 11 ev ve eklentisinde Silvan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden icra edilen adli arama faaliyeti neticesinde, 2 işbirlikçi şahıs yakalanarak Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince gözaltına alınmıştır. Operasyon birliklerince icra edilen temas araması neticesinde 1 adet Doçka uçaksavar silahı, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 4 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet el bombası, 1 adet Doçka sehpası, 3 bin 311 adet muhtelif fişek, 691 adet Doçka uçaksavar silahına ait 12,7 milimetre fişek, 2 bin 57 adet PKM Bixi makineli tüfeğe ait 7,62x54 milimetre fişek, 10 adet Dragunov Kanas keskin nişancı tüfeğe ait 7,62 milimetre fişek, 522 adet M-16 piyade tüfeğe ait 7,62 milimetre fişek ile 31 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeğe ait 7,62x39 milimetre fişek, 3 parça halinde 149 adet Doçka silahına ait şerit mayon, 8 adet muhtelif şarjör, 1 adet sırt çantası, 150 kilogram yiyecek malzemesi ile yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince ele geçirilen yiyecek, yaşam ve giyim malzemeleri yerinde imha edilmiş, silah ve mühimmat muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.