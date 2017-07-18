18.07.2017 12:36:28

Silvan'da bir terörist yakalandı

TSK, Diyarbakır Silvan'da, güvenlik kuvvetlerince icra edilen adli aramada bir teröristin yakalandığını bildirdi.

TSK, yurt içinde sürdürülen terörle mücadele operasyonlarında meydana gelen olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada; Diyarbakır Silvan'da, güvenlik kuvvetlerince icra edilen adli aramada bir teröristin yakalandığı kaydedildi. Ayrıca; Hakkari kırsalında, 11 Temmuz 2017'de icra edilen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisine ait cesedin ele geçirildiği belirtildi.