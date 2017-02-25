26.02.2017 12:42:10

Silvan'da '15 Temmuz şehitleri' unutulmayacak

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Belediyesi, Hükümet Konağı girişine, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında cuntacı generali vurarak darbenin seyrini değiştiren Ömer Halis Demir'in fotoğrafını ve şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu pankart astı.

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Diyarbakır'ın Silvan İlçe Belediyesi, Hükümet Konağı girişine, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında cuntacı generali vurarak darbenin seyrini değiştiren Ömer Halis Demir'in fotoğrafını ve şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu pankart astı.İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Silvan Belediyesi, FETÖ' nün darbe girişimi sırasında cuntacı generali vurarak darbenin seyrini değiştiren Ömer Halis Demir'in fotoğrafını ve darbe girişimi sırasında şehit olanların fotoğraflarını Hükümet Konağının etrafına astı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Adem Çelik, "FETÖ' nün darbe girişimi sırasında cuntacı generali vurarak darbenin seyrini değiştiren Ömer Halis Demir'in fotoğrafını ve darbe esnasında şehit olan şehitlerimizin isimlerini hükümet konağı girişine astık. Şehitlerimizin isimlerinin yaşatılması için bu kararı aldık. Hükümet konağının ön tarafına da Silvan'da tarihi mekanların ve tarihi eserlerinin fotoğraflarını asarak ilçemizde tarihi mekanlarının tanıtılmasına vesile olacak. Ayrıca Kale Mahallesi Karabehlülbey Caddesi üzerinde yapılan ışıklandırma ile ekonomik canlılığını arttırmak, esnafımıza hak ettiği değeri vermek amacıyla böyle bir çalışma yaptık" dedi.