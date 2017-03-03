03.03.2017 15:15:14

Silopi'de yangın tatbikatı

Şırnak'ın Silopi ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yangın tatbikatı düzenlendi.

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Şırnak'ın Silopi ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yangın tatbikatı düzenlendi.Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği, verilen yangın alarmı ile öğrenciler yangın merdivenleri aracılığı okulu tahliye etti. İçeride kalan 3 öğrenci de Silopi Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Tahliye ve kurtarma işlemlerinin ardından okulun bahçesinde yangın tüpü kullanımı hakkında bilgiler verildi. Daha sonra portatif yangına yangın tüpleri ile müdahale edildi.Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Salih Doğan, "Öğrencilerimize yangında neler yapmaları gerektiği ile ilgili bir tatbikat düzenledik. Bunun için itfaiyeyi çağırdık. Portatif bir yangın yaktık. Öğrencilerimiz yangını söndürdüler. Sonra kurtarma tatbikatı gerçekleştirdik. Buradaki amacımız öğrencilerimizi bilinçlendirmek. Farkındalık yaratabilmek. Yangın anında ne yapmaları gerektiği acil durumda nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili bu tatbikat çok önem arz etti. Bundan sonra böyle bir duruma maruz kaldığımızda daha iyi biliyoruz" dedi.