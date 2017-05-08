08.05.2017 20:32:09

Silopi’de toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi

Silopi'de PKK'ya ait toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda PKK'ya ait toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Silopi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerinin Başak ve Ofis mahallelerinde iki ayrı adrese operasyon düzenlediği belirtildi. Yapılan operasyonda PKK tarafından toprağa gömülü vaziyette gizlenmiş 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 4 adet Kaleşnikof Ak-47 piyade tüfeği, 24 adet Kaleşnikof Ak-47 piyade tüfeği şarjörü, 20 adet roket başlığı, 20 adet roket sevk fişeği, 15 bin adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildiği bildirildi.