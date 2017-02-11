12.02.2017 12:07:34

Silopi'de 49 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde uygulama noktasında durdurulan tırda yapılan aramada 49 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde uygulama noktasında durdurulan tırda yapılan aramada 49 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği tarafından Kuzey Irak'tan Silopi istikametine gelen gümrük mühürlü bir tır, Görümlü mevkiindeki polis kontrol noktasında durduruldu. Tırda yapılan aramada, 49 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Sigaralara el konulurken, T.V. isimli şahıs hakkında işlem yapıldı.