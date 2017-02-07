07.02.2017 13:50:19

Silopi'de 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde emniyet güçlerince gerçekleştirilen operasyonda 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde emniyet güçlerince gerçekleştirilen operasyonda 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince ilçe merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyon esnasında gözaltına alınan iş yeri sahibi H.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, ele geçirilen gümrük kaçağı sigaralara ise el konuldu.Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.