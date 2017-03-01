01.03.2017 21:01:19

Silivri'de öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

Silivri'de öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, öğrenci taşıyan, A.T. idaresindeki 34 BF 1669 plakalı ve taşıma belgesi olmayan midibüs, Gümüşpala Mahallesi Beypazarı Sokak'ta kontrolden çıktı.

Freninin arızalandığı belirtilen araç, elektrik direğine çarptıktan sonra yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ve araçtaki 13 öğrenci yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.