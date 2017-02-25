25.02.2017 19:50:57

Silivri'de kaçak sigara operasyonu

Silivri'de gerçekleştirilen operasyonda 7 bin 633 paket değişik markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde kaçak sigara satışı yapan yerlere yönelik operasyon düzenledi.

İhbarlar değerlendirilerek yapılan çalışmalarda, kaçak sigara ve tütün satışı yapan işletmelerle depo olarak kullanılan yerler tespit edildi.

Operasyonda, 9 iş yeri, 2 araç, 1 ev ve 2 depoda eş zamanlı yapılan aramalarda 7 bin 633 paket değişik markalarda kaçak sigara, 212 adet 200'lük sarma sigara ve 204 kilogram açık kaçak tütün ele geçirildi.