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Silikozit hastaları Kent Konseyi önderliğinde buluştu
16.02.2017 16:08:18

Silikozit hastaları Kent Konseyi önderliğinde buluştu

Bozüyük Kent Konseyi tarafından organize edilen ve Yeni Mahalle Konağı'nda gerçekleştirilen Silikozit hastaları toplantısına, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli ve Bozüyük'te çeşitli fabrikalarda çalışmış ve silikozit rahatsızlığı bulunan vatandaşlar katıldı.

Bozüyük Kent Konseyi tarafından organize edilen ve Yeni Mahalle Konağı'nda gerçekleştirilen Silikozit hastaları toplantısına, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli ve Bozüyük'te çeşitli fabrikalarda çalışmış ve silikozit rahatsızlığı bulunan vatandaşlar katıldı.

Yapılan toplantıda konuşan Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, "Fabrikalar ve işveren tarafının siz silikozit hastaları ile ilgili hangi çalışmalarını yaptıklarını ya da ne önlemler aldıklarını bilmiyoruz. Bizler sizleri en iyi şekilde dinleyerek, siz ve işveren arasındaki iletişimi en iyi şekle getirme amacı ile yola çıkmış insanlar olarak sizlerin sorunlarınızı adlandırmak ve gerçek anlamda kategorize etmek istiyoruz" dedi ve böylesine önemli bir toplantıda yer aldığı için Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür etti.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da, Bozüyük Belediyesi'nin bu evrede işveren ve işçiler ile hastane görevlileri arasında birer aracı olduğunu belirterek, "Bizler bugün buraya sizleri dinlemek için geldik. Sizlerin yaşadığı sıkıntıları ve talepleri gerekli yerlere en doğru şekilde iletecek olacak bizleriz. İnsanlar sıkıntı büyümediği sürece yatırım yapmıyorlar. Çalışanların güvenliği ile ilgili olarak ta yatırım yapmanın önemi ortada. İş güvenliği ve işçi güvenliği konularında eksikleri ve ihtiyaçları sizlerden dinleyerek diğer toplantılarda bu yönde çalışmalar yapacağız. Sağlık her şeyden önemli. Bizler Bozüyük Belediyesi olarak yeni şehir hastanesi için 2,5 milyon lira kamulaştırma için yatırım yapmaktayız. Sizlerin sesi olmak, taleplerinizi dillendirmek konusunda sizlere faydalı olabilirsek ne mutlu bize" diye konuştu.

Toplantı, konuşmaların ardından katılımcıların sorularının cevaplanması ile devam ederken, bir sonraki toplantının konusu gelen talepler doğrultusunda şekillendi.
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