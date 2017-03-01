02.03.2017 09:00:10

Silifke'de Hayvan Pazarı projesi hayata geçiyor

Silifke Belediyesi tarafından bin 2000 metrekarelik alanda yapılması planlanan Hayvan Pazarı için çalışmalara başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Turgut, pazarın faaliyete geçmesiyle birlikte Silifke'nin hayvan ticareti açısından cazibe merkezi olacağını belirtti.

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Silifke Belediyesi tarafından bin 2000 metrekarelik alanda yapılması planlanan Hayvan Pazarı için çalışmalara başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Turgut, pazarın faaliyete geçmesiyle birlikte Silifke'nin hayvan ticareti açısından cazibe merkezi olacağını belirtti.Gazi Mahallesi'nde 5 bin 200 metrekare ve Taşucu Mahallesi'nde bin 500 metrekarelik alanda Kapalı Pazar Yerleri yapacak olan Silifke Belediyesi, Mukaddem Mahallesi Becili mevkiinde yapılacak Hayvan Pazarı çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.12 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak hayvan pazarı için, yol açma ve zemin düzenleme çalışmalarına başlandı. Devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler veren Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Hayvancılığın canlandırılması için Canlı Hayvan Pazarı projemiz önemli bir rol oynuyor. Kırsal nüfusumuzun büyük bir bölümü geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamasına rağmen bu soruna hiçbir şekilde çözüm bulunamamış.Kurban bayramlarında bile geçici çözümlerle bu hizmetler yürütülmeye çalışılmış. Tarım ve hayvancılığa dayalı bir ekonomiye sahip olan ilçemizde canlı hayvan pazarının olmaması ciddi bir sıkıntıydı. Tesisimizin faaliyete geçmesiyle ilçemiz ve çevre ilçelerde bulunmayan hayvan pazarı ihtiyacı karşılanmış olacak. Silifke bulunduğu merkezi konum itibariyle canlı hayvan ticareti açısından cazibe merkezi olacak ve istihdam sağlanacak. Uzun vadede başarılı ve ilerisi için kalıcı bir hizmet olacaktır.Ayrıca; kasaplık, besilik, damızlık ve kurban amaçlı hayvanların alınıp satıldıkları, gerektiğinde birkaç gün bekletildikleri yerlerin; teknik, sağlık ve hijyenik şartlara kavuşturularak, salgın hastalıklar ve parazit kaynaklı hayvan hastalıklarının yayılması engellenecektir. Hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmaları sağlanarak, hayvan atıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Silifke'miz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.Silifke Belediye Meclisince komisyonlara havale edilerek Gazi Mahallesi'nde 5 bin 200 metrekare, Taşucu Mahallesi'nde bin 500 metrekare Kapalı Pazar Yerleri ile 12 bin metrekarelik alanda yapılması planlanan Hayvan Pazar Yeri için 5 milyon TL'lik kredi kullanılması talebine CHP'nin ve MHP'nin meclis üyeleri destek verirken, AK Partili meclis üyelerinin ret oyu vermişti.