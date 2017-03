02.03.2017 09:03:59

Silifke Belediyesi Yüksekokul çevresine cevre düzenlemesi yapıyor

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Selçuk Üniversitesi Silifke Taşucu MYO Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Şeker'i ziyaret etti, belediye tarafından yüksekokul çevresinde yapılan çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.Belediye Başkanı Mustafa Turgut, çalışmalarla ilgili Prof. Dr. Erdoğan Şeker'den bilgiler alırken, kurumlar arası işbirliği çerçevesinde, talepte bulunan kurum ve kuruluşlara her zaman destek olduklarını açıkladı.İlçede eğitim kalitesinin yükseltilmesi amacıyla okulların başta fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirten Başkan Turgut, "Gerek ülkemiz gerekse ilçemiz için oldukça önemli olan yüksekokullarımız, gençlerimizin yetişmesinde ve iş hayatına atılmalarında önemli bir yere sahip. Yüksekokullar olduğu kadar ilkokullar, anasınıfları, ortaokullar ve liseler, gelecek nesillerin yetişmesinde ve topluma faydalı bireyler olarak kazandırılmasında önemli bir eğitim yuvasıdır. Bugünün çocuklarının ve gençlerinin en iyi eğitimi almaları noktasında okullara, kurum ve kuruluşlara he zaman destek verdik, talepler doğrultusunda da vermeye devam ediyoruz. Silifke Belediyesi ve şahsım olarak eğitime yardımcı olmak için adeta bir seferberliğimiz var. Ülkemizin geleceği, bugünümüzün çocukları. Onların en iyi şekilde eğitimlerini almalarını sağlamak hepimizin görevi. Çocuklarımızın başarılı ve mutlu olması için, dolayısıyla onların başarılarıyla anne-baba ve öğretmenlerimizin de mutlu olacağını bilerek, şu ana kadar önemli bir yolu kat ettik. Doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz" dedi.Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut'un yüksekokul ziyaretine Başkan Yardımcıları Ömer Savar, Esen Tol ve Kültür Müdürü Üstün Zayim'de eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüksekokul Müdürü Erdoğan Şeker, "Başkanımıza hizmetlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yüksekokulumuz ve Üniversitemiz adına başarılı hizmetler verdi. Bizlerin taleplerine imkânları ölçüsünde her zaman destek oldu" dedi.