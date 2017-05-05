06.05.2017 12:03:37

Silahtan aranıyordu, uyuşturucuyla yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, ateşli silah kullanmak ve bulundurmak suçlarından aran şahıs uyuşturucuyla yakalandı.

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Bursa'nın İznik ilçesinde, ateşli silah kullanmak ve bulundurmak suçlarından aran şahıs uyuşturucuyla yakalandı.Asayiş Büro ekiplerince takip edilen E.T, dün gece ilçe merkezinde yakalandı. Polis, zanlının yapılan üst aramasında ve gösterdiği üç ayrı adreste 4 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 1 sahte ehliyet, 2 adet av tüfeği, çok sayıda tüfek ve tabanca fişeği ele geçirdi. Ateşli silah kullanmak ve bulundurmak suçlarından aranan E.T, emniyetteki ifadesinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.