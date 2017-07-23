23.07.2017 16:36:53

Silahsız ve teçhizatsız olarak teslim oldu

HAKKARİ'de PKK'lı 1 tersöristin, Zap Jandarma Karakol Komutanlığı'na gelerek silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olduğu açıklandı.

Hakkari Valiliği, bugün Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Zap Jandarma Karakol Komutanlığı'na silahsız ve techizatsız gelen 1 bölücü terör örgütü mensubunun teslim olduğunu açıkladı. Bu kişinin 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı belirlenirken adli soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.