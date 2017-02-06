06.02.2017 10:24:03

'Silahlı şiddet haritası'na Samsunluların tepkisi

Bir vakfın,basına yansıyan şiddet haberleri baz alınarak hazırladığı 'Türkiye silahlı şiddet haritası'nda 2'inci sırada yer alan Samsun'da vatandaşlar bu durumun 'işsizlik ve uyuşturucu' gibi nedenlerden kaynaklanabileceğini söyledi.

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Bir vakfın,basına yansıyan şiddet haberleri baz alınarak hazırladığı "Türkiye silahlı şiddet haritası"nda 2'inci sırada yer alan Samsun'da vatandaşlar bu durumun 'işsizlik ve uyuşturucu' gibi nedenlerden kaynaklanabileceğini söyledi.Umut Vakfı'nın 2016 yılında basına yansıyan silahlı cinayetlerin, şiddetin istatistikleri tutularak hazırladığı "şiddet (cinayet) haritası"na göre Türkiye'de silahlı olayların en çok yaşandığı ikinci il Samsun oldu. Araştırma, 2016'da yerel ve ulusal gazetelerdeki haberler taranarak yapıldı.Samsunlular, bu durumu çeşitli nedenlere bağlayarak değerlendirdi. Samsun'da silahlı olayların fazla yaşanmasını vatandaşlar çeşitli nedenlere bağladı. Bazı vatandaşlar bu durumun eğitim, aile ve işsizlik gibi nedenlerden kaynaklanabileceğini söyledi. Bazı vatandaşlar ise silahlı olayların uyuşturucu ve filmlerin etkisi ile meydana geldiği görüşünde. Gençler de durumu Samsun'un 'hızlı bir şehir' olduğu şeklinde yorumladı.Emniyet araştırmaya tepki göstermiştiSamsun İl Emniyet Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada "Türkiye silahlı şiddet haritası"nı, "Aslı olmayan bilgilerle kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi, suç ve suçluyla mücadelede gece-gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin üstün bir gayret ve motivasyonla başarılı bir şekilde görevini yerine getiren Emniyet Teşkilatımızda üzüntüyle karşılanmıştır" şeklinde eleştirmişti.