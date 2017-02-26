27.02.2017 08:14:10

Silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü

İzmir'in Konak İlçesinde, çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

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İzmir'in Konak İlçesinde, çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Orçun Çer ile 43 yaşındaki F.İ., 9 Eylül Meydanında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çer ile F.İ. birbirlerine ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirdi. Silahlı kavga sonrası ağır yaralanan Orçun Çer, sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, F.İ. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çer'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan F.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.