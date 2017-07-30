30.07.2017 14:09:00

Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Batman'da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Olay, merkez İluh Mahallesi 10 Nisan Polis Karakolu karşısında meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan tartışma silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı tüfekle vurulan 22 yaşındaki B.A. olay yerinde hayatını kaybederken, S.A. ise yaralandı. Kavganın ardından olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden B.A.'nın cenazesi ile yaralanan S.A. Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlatılırken, pompalı tüfekle ateş açarak bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan şahıs silahıyla beraber Şehit Özkan Kocaer Polis Karakoluna teslim oldu.





