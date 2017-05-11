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Silahlı HÜRKUŞ için imza atıldı
11.05.2017 18:00:41

Silahlı HÜRKUŞ için imza atıldı

HÜRKUŞ-C Uçağı Geliştirilmesi ve Seri Üretim Projesi İmza Töreni, IDEF 2017'nin üçüncü gününde TUSAŞ standında Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir'

HÜRKUŞ-C Uçağı Geliştirilmesi ve Seri Üretim Projesi İmza Töreni, IDEF 2017'nin üçüncü gününde TUSAŞ standında Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir'in katılımları ile gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile TUSAŞ arasındaki sözleşme, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil tarafından imzalandı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) inisiyatifiyle başlatılan "Silahlı HÜRKUŞ Uçağı Geliştirme ve Seri Üretim Projesi"ne yönelik olarak SSM tarafından Teklife Çağrı Dokümanı yayımlanmasının ardından SSM ile TUSAŞ'ın Çerçeve Anlaşma üzerinde mutabık kaldıkları bildirildi. HÜRKUŞ-C Projesi, taraflarca mutabık kalınacak iş tanımı ve teknik isterler doğrultusunda, donanım ve yazılım faaliyetleri azami oranda yurt içinde tasarlanarak geliştirileceği ve uçağa entegre edileceği belirtildi.

"PROJE KAPSAMINDA 12 ADEDİ OPSİYON OLMAK ÜZERE TOPLAM 24 HÜRKUŞ-C UÇAĞI BULUNUYOR"

Yapılan açıklamada proje kapsamında 12 adeti opsiyon olmak üzere toplam 24 adet HÜRKUŞ-C uçağı bulunduğu kaydedilerek şöyle devam edildi:

"LUMTAS, CİRİT, TEBER, HGK, LGK gibi yerli mühimmatlar entegre edilen HÜRKUŞ-C'ye bunların yanı sıra INS/GPS güdümlü bombalar, genel amaçlı bombalar, güdümsüz roketler ve makineli topun entegre ediliyor. Uzun süreli havada kalış görevleri için harici yakıt tankları olan HÜRKUŞ-C'ye yerden gelebilecek tehditlere karşı elektronik harp sistemleri de entegre edildi ve dahili yakıt tankları kendini onarabilen yakıt tankı ile desteklendi. Uçak üzerinde kritik bölgeler zırh ile korunuyor. Lazer işaretleme kabiliyetine sahip gece ve gündüz şartlarında gözetleme yapabilen Elektro Optik kamerası bulunan HÜRKUŞ-C gerçek zamanlı olarak yer istasyonlarına video ve veri aktarımı yapabiliyor."

Tören kapsamında TUSAŞ ile ASELSAN ve ROKETSAN arasında Çerçeve Anlaşması da imzalandı. İmzalar Şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanları ve Genel Müdürleri tarafından atıldı.

ENDONEZYA HAVACILIK ŞİRKETİ PTDI İLE HAVACILIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Türkiye'nin en büyük Havacılık ve Uzay şirketi TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ile Endonezya'nın en büyük Havacılık şirketi PTDI - PT Dirgantara Indonesia ile arasında iş birlikleri ve ortak çalışmalar yapmak üzere "Mutabakat Muhtırası" imzalandığı belirtilerek, "İşbirliği kapsamında taraflar yapacakları ortak çalışmayla güç birliği yaparken, ülkeler arasında havacılık alanındaki işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunacaklar" denildi.

KATAR SAVUNMA BAKANI TUSAŞ STANDINDA

Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammet El-Atiyye, TUSAŞ standını ziyaret ederek ürünlerimiz hakkında bilgi aldı. Bakana ziyareti esnasında TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ev sahipliği yaptı.

TUSAŞ BİTES SAVUNMA İLE UYDU ALANINDA İŞBİRLİĞİ

TUSAŞ ile BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Yazılım Elektronik Şirketi arasında Uydu alanında Dinamik Simülasyon Yazılım Çerçeveleri ve Simülasyon Yazılım Altyapıları alanında mevcut birikim ve tecrübeleri bir araya getirerek güç birliği oluşturulması amacı ile İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı. İmzalar TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ Uydu Sistemleri Grup Başkanı Selman Nas ve BİTES Savunma Genel Müdürü Uğur Bites tarafından atıldı.

(Uğur Kan Yüksek/İHA)
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