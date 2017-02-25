25.02.2017 19:46:42

Silahlı gaspçıyı veresiye defteriyle kovdu

Denizli'de bir markete giren kar maskeli kişi, silah doğrulttuğu dükkan sahibinin veresiye defterli savunmasıyla karşılaştı- Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir markete giren silahlı gaspçıya market sahibinin veresiye defteriyle karşı koyması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Fatih Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde pompalı tüfekle Musa Aycan'ın işlettiği markete gelen kar maskeli kişi, tüfeği doğrulttuğu market sahibinden kasadaki paraları istedi.

Aycan, ilk andaki şaşkınlığı üzerinden attıktan sonra, kasanın başından kalkarak eline aldığı veresiye defteriyle kendini korumaya çalıştı.

Gaspçıyla market sahibinin yaşadığı anlar, güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

- "Tüfek tutukluk yaptı"

Aycan AA muhabirine, sokakta ileri-geri gidip civarı kontrol eden iki kişiden birinin müşteriler gittikten sonra pompalı tüfekle içeri girdiğini söyledi.

Kar maskeli bu kişinin, boğuk bir sesle kendisine 'ya paranı ya canını' diyerek silah doğrulttuğunu anlatan Aycan, "Para istedi, ama Arapça ama Kürtçe karışık gibi, önce anlayamadım. Sonra tüfeğin ağzına mermiyi verince işin ciddi olduğunu anladım. Hemen kendimi yan tarafa attım, elimdeki defteri fırlatır gibi yaptım. Bu o esnada arkasını dönüp kaçtı. 10-15 saniyelik bir hadise oldu. Tüfeğin ağzına mermiyi verip tetiği düşürdü, ama ateş almadı, tutukluk yaptı." dedi.

Polisi aradığını söyleyen Aycan, gaspçıların kısa sürede yakalandığını belirtti.



