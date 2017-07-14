14.07.2017 15:13:12

Silahların gölgesinde namaz!

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar üzerine Harem-i Şerif'i kapatmasının ardından yüzlerce Filistinli cuma namazını Eski Şehir surlarının dışında kıldı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar üzerine Harem-i Şerif'i kapatmasının ardından yüzlerce Filistinli cuma namazını Eski Şehir surlarının dışında kıldı. Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir surlarının dışında toplanan Filistinliler, cuma namazını Aslanlı, Şam ve Sahire kapılarının önünde, sokakta kıldı.

3 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail polisi, sabah saatlerinde silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 2 Filistinliyi Mescid-i Aksa'nın giriş kapısında, bir Filistinliyi de Aksa'nın avlusunda öldürdüğünü, saldırıda yaralanan 2 İsrail polisinin de hastanede öldüğünü açıklamıştı.