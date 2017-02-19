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'Şikede kumpas' davası yarın başlıyor
19.02.2017 10:19:28

'Şikede kumpas' davası yarın başlıyor

Şike soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin aralarında FETÖ lideri Fetullah Gülen, eski milletvekili İlhan İşbilen, iş adamı Muam

Şike soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin aralarında FETÖ lideri Fetullah Gülen, eski milletvekili İlhan İşbilen, iş adamı Muammer İhsan Kalkavan, eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da bulunduğu 108 sanık, yarın ilk kez Silivri'de hakim karşısına çıkıyor.

Futbolda şike soruşturmasında kumpas kurulduğu iddiasıyla haklarında dava açılan 108 sanığın yargılanmasına başlanıyor. İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla Silivri Ceza İnfaz Kurumu Duruşma Salonu'nda görülecek davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu tarafından hazırlanan 434 sayfalık iddianamede, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, İbrahim Akın, Mecnun Otyakmaz, Sadri Şener, Ali Kıratlı, Rıza Çalımbay, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu 75 kişi müşteki (şikayetçi) olarak yer alıyor. Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, iş adamı Serdal Adalı, Sinan Engin, Talat Emre Çolak, Bülent Uygun, Tayfur Havutçu, Göksel Gümüşdağ, Gökçek Vederson, Abdullah Başak, Ümit Karan, Emanuel Emenike'nin de aralarında bulunduğu 91 kişi ise 'mağdur' sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede 15'i tutuklu, 11'i de firari toplamda 108 sanık arasından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 'kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, resmi belgede sahtecilik, iftira, iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçlarından 35 yıldan 85 yıla kadar hapsi isteniyor.

FİRARİ SANIK EKREM DUMANLI'YA 78 YIL CEZA TALEBİ

Kapatılan eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni firari sanık Ekrem Dumanlı'nın 'resmi belgede sahtecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, iftira, iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 35 yıldan 78 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

HİDAYET KARACA'YA 80 YIL HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, resmi belgede sahtecilik, iftira, iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçlarından 35 yıldan 80 yıla kadar hapsi isteniyor.

İHSAN İŞBİLEN VE İHSAN KALKAVAN'A 85 YIL HAPİS İSTEMİ

İddianamede, sanıklardan eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın ise "kişiyi 'hürriyetinden yoksun kılma, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, resmi belgede sahtecilik, iftira, iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçlarından 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın hedef seçilmesinin nedenlerinden birinin "askeri ihalelerde yolsuzluk yaptığı iddiası" ve örgüt tarafından "Ergenekoncu" olarak tanımlanması olduğu ifade edilen iddianamede, Yıldırım'ın örgüt tarafından sevilmediğine değiniliyor.

ŞİKE SORUŞTURMASINI ERDOĞAN YAPTIRMIŞ GİBİ GÖSTERDİLER

Şike soruşturmasının Fetullah Gülen'in talimatıyla başlatıldığına dikkat çekilen iddianamede, Gülen'in talimatı üzerine emniyet ve istihbarattaki FETÖ üyelerinin bu operasyonu gerçekleştirdiği, futbol dünyasında şike soruşturmasını (o dönem başbakan olan) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptırmış gibi göstererek kitlelerin etkilenmeye çalışıldığı, Fenerbahçe Spor Kulübü ve hükümet arasında bir çatışma çıkarılmasının planladığına dikkat çekiliyor.

"KUMPASI KUR, YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİR"

Şike davasında önce sanıklara kumpas kurularak tutuklanmalarının sağlandığı, ardından ise para karşılığı tahliye olmaları için tekliflerde bulunulduğu anlatılan iddianamede, örgütün "kumpası kur, hem futbolu ele geçir, hem de yüklü miktarda para ele geçir" amacı güttüğü anlatılıyor. İddianamede, Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Serdar Adalı'nın avukatı aracılığıyla para vererek tahliye olabileceği teklifi yapıldığı, Adalı'nın bu şekilde yüklü miktarda para ödeyerek şike davasından tahliye edildiği belirtiliyor.

(Başak Akbulut / İHA)
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