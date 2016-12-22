22.12.2016 22:46:41

Şike savcısının kardeşine FETÖ tutuklaması

Eski savcı Mehmet Berk'in kardeşi Ramazan Berk tutuklandı.

Kamuoyunda 'Şike Davası' olarak bilinen soruşturmayı yöneten aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu futbol camiasında bir çok önemli isme dava açan eski savcı Mehmet Berk'in kardeşi Ramazan Berk FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.



Ramazan Berk'in İstanbul Emniyeti'nde görevli bir grup polisin imamı olduğu ve bu polislerden birinin itirafı doğrultusunda deşifre edildiği öğrenildi.



Ramazan Berk'in İstanbul Sosyal Hizmetler Müdürü iken 15 Temmuz darbe girişiminden sonra açığa alınarak ihraç edildiği kaydedildi.

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