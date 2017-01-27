27.01.2017 15:34:48

Şike davasının firari hakimi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralele Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, şike davasının görüldüğü kapa

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralele Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, şike davasının görüldüğü kapatılan özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Mehmet Ekinci, Yalova'da yakalandı.Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü istihbarat çalışmaları neticesinde, Ekinci'nin şehir merkezinde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda, Ekinci saklandığı evde gözaltına alındı. Ekinci'nin kullandığı bilgisayar ile bazı belgelere el konulduğu öğrenildi. Şike ve Oda Tv davalarının görüldüğü, kapatılan özel yetkili 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı olan Hakim Mehmet Ekinci, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen "Selam Tevhit" davasından aranıyordu.(Saim Çotuk / İHA)