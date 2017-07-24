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Siirt'ten acı haber: 1 şehit, 2 yaralı
24.07.2017 11:52:01

Siirt'ten acı haber: 1 şehit, 2 yaralı

Siirt'in Baykan ilçesinde seyir halinde olan sivil bir aracın içerisinde bulunan askerlere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Teröristlerin saldırısı sonucu araçta bulunan askerlerden biri şehit olurken, 1 uzman çavuş ve 1 güvenlik korucusu olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Siirt'in Baykan ilçesi ile Ziyaret bölgesi arasında bulunan Çukurca köyü kırsalında seyir halindeki sivil araca teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. İçinde askerlerin bulunduğu sivil araca yönelik yapılan saldırıda 1 asker şehit olurken, biri uzman çavuş ve biri güvenlik korucusu olmak üzere iki kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda takviye kuvvet gönderildi. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldığı belirtildi.


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