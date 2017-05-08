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Siirt'teki 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması uzatıldı
08.05.2017 21:42:54

Siirt'teki 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması uzatıldı

Siirt'in Eruh ilçesinde bazı yerlerdeki "özel güvenlik bölgesi" uygulaması 15 gün uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve milletin her türlü terör tehdidi ile saldırısından korunması için bölgede asayişin temini amacıyla her türlü tedbirin alındığı bildirildi.

Eruh'un, Dikboğaz Jandarma Karakol Komutanlığının doğusundaki Kelusta Tepe ile Bağgöze Jandarma Karakol Komutanlığının kuzeyindeki Heliz Deresi mevkisinin daha önce "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtilen açıklamada, bu uygulamanın 15 gün uzatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bölgeler, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ile 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 9 Mayıs'tan 23 Mayıs'a kadar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın, can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmesi yasaklanmıştır."



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