06.02.2017 10:35:00

Siirt'te uçuşlar iptal edildi

Siirt-Ankara ve Siirt-İstanbul karşılıklı uçak seferleri yoğun sisten dolayı iptal edildi.

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Siirt-Ankara ve Siirt-İstanbul karşılıklı uçak seferleri yoğun sisten dolayı iptal edildi.Siirt'te sabah saatlerinde ekili olan sis görüş mesafesini düşürdüğü için Bora Jet'in Siirt-Ankara ve Siirt-İstanbul arası uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Sualp Turizm firmasının sahibi Ömer Faruk Sualp, "İstanbul'dan Siirt'e gelen uçak önce Ankara'ya gidiyor, yolcusunu aldıktan sonra Siirt'e geliyor. Siirt'te 5-6 saatlik bekleyişten sonra tekrardan İstanbul'a dönüyor. Bugün seferler karşılıklı olarak iptal edildi" dedi.