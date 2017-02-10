SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Siirt'te toplantı ve yürüyüş güzergahlarına yeni düzenleme
10.02.2017 21:08:31

Siirt'te toplantı ve yürüyüş güzergahlarına yeni düzenleme

Siirt Valiliği, şehir merkezinde toplantı ve gösteri yürüyüş güzergahlarında yeni düzenleme yapıldığını bildirdi.

Siirt Valiliği, şehir merkezinde toplantı ve gösteri yürüyüş güzergahlarında yeni düzenleme yapıldığını bildirdi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6. maddesi ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi gereğince Valilik makamının 10 Şubat 2017 tarih ve 141 sayılı olurları ile yeniden güncellenen "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Güzergah Planları" ile ilgili toplanma yeri, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları, pankart ve afiş asılacak yerlere dair usul ve esasların belirlendiği belirtildi. Açıklamaya göre belirlenen güzergahlar şöyle:

"1 No'lu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergah Planı'nda toplanma yeri; Mithat Öktüren Caddesi ile Lütfi Kayra Caddesi'nin kesiştiği nokta. Yürüyüş Güzergahı; toplanma alanından Lütfi Kayra Caddesi'ni takiben Abdurrahman Kavak Caddesi üzerinde bulunan toplantı alanına kadar olan güzergâh (Yaklaşık 450 metre). Toplantı alanı; Abdurrahman Kavak ile Süreyya Öner Caddeleri ve 1312 ile 1301. Sokakların arasındaki boş alan. Dağılma Güzergahı; Abdurrahman Kavak, Süreyya Öner ve Lütfi Kayra Caddeleri ile bu caddelere bağlı ara sokaklar (Yaklaşık 21 bin metrekare). Pankart ve Afiş Asılacak Yerler: 1 No'lu Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Alanının Abdurrahman Kavak Caddesi üzerindeki giriş kısmı pankart, afişler için ise şehrin muhtelif yerlerinde bulunan belediyeye ait billboardlar.

2 No'lu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergah Planı'nda toplanma yeri; Mithat Öktüren Caddesi ile Lütfi Kayra Caddesi'nin kesiştiği nokta. Yürüyüş güzergahı; toplanma alanından Mithat Öktüren Caddesi'ni takiben Cumhuriyet Meydanı'na kadar olan güzergahı (Yaklaşık 400 metre). Toplantı Alanı; Cumhuriyet Meydanı (Yaklaşık 4 bin 300 metrekare). Dağılma Güzergahı; Şeyh El Hazin Bulvarı (Aydınlar Caddesi), Mithat Öktüren ve Cumhuriyet Caddeleri ile bu caddelere bağlı ara sokaklar. Pankart ve Afiş Asılacak Yerler; Şeyh El Hazin Caddesi (Aydınlar Caddesi), Güres Caddesi kavşağına ve eski Özel İdare İşhanı karşısındaki refüjde bulunan aydınlatma direklerine, pankart ve afişler için ise şehrin muhtelif yerlerinde bulunan belediyeye ait bilboardlar.

3 No'lu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergah Planı'nda toplanma yeri; Şeyh Ebul Vefa Caddesi ile Hükümet Caddesi'nin kesiştiği nokta (Atatürk Stadyumu önü). Toplantı Alanı; Atatürk Stadyumu (Yaklaşık 14 bin 500 metrekare). Dağılma Güzergahı; Hükümet Caddesi Cumhuriyet Meydanı yönü, Ekrem Bilek Caddesi, Cemil Ertekin Caddesi (Ziraat Caddesi) ve Hami Efendi Caddesi ile bu caddelere bağlı ara sokaklar. Pankart ve Afiş Asılacak Yerler; Şeyh El Hazin Caddesi (Aydınlar Caddesi), Güres Caddesi kavşağına, eski Özel İdare İşhanı karşısındaki refüjde bulunan aydınlatma direklerine, pankart ve afişler için ise şehrin muhtelif yerlerinde bulunan belediyeye ait bilboardlar.

4 No'lu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergah Planı'nda toplanma yeri ise; 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Eski Valilik binası önü. Toplantı Alanı; 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Eski Valilik binası önü (Yaklaşık 6 bin 100 metrekare+ 2 bin 300 metrekare). Dağılma Güzergahı; Lise Caddesi, Hükümet Caddesi, Bankalar Caddesi, Gaffar Okan Caddesi. Pankart ve Afiş Asılacak Yerler; Şeyh El Hazin Caddesi (Aydınlar Caddesi), Güres Caddesi kavşağına ve eski Özel İdare İşhanı karşısındaki refüjde bulunan aydınlatma direklerine, pankart ve afişler için ise şehrin muhtelif yerlerinde bulunan belediyeye ait billboardlar."

Açıklamanın genel hükümler bölümünde ise, bu planların ilan edildikten 15 gün sonra yürürlüğe gireceği, bu planın yürürlüğe girmesiyle bir önceki 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergâh Planı'nın yürürlükten kaldırılacağı, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve ilgili yönetmeliğe göre güncellenen 1 No'lu, 2 No'lu ile 3 No'lu ve 4 No'lu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü güzergâhı haricinde "toplantı ve gösteri yürüyüşü" yapılamayacağı açıklandı.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Didim'de 61 kaçak yakalandı
Didim'de 61 kaçak yakalandı
Aydın'ın Didim İlçesi'nde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek için hazırlık yapan 61 kaçak, sahil kenarında otobüs içinde beklerken yakalandı.
10.02.2017 22:17:01
Kenya'da ulusal afet ilan edildi
Kenya'da ulusal afet ilan edildi
Kenya'nın 23 bölgesinde etkili olan ve 3,7 milyondan fazla insanı etkileyen kuraklık nedeniyle 'ulusal afet' ilan edildi
10.02.2017 21:29:15
Uzunçayır metrobüs durağında vinç devrildi
Uzunçayır metrobüs durağında vinç devrildi
Kadıköy Uzunçayır metrobüs durağında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait vinç ağırlığa dayanamadı.
10.02.2017 20:56:33
50 milyon sterlinlik uyuşturucu kıyıya vurdu
50 milyon sterlinlik uyuşturucu kıyıya vurdu
İngiliz Ulusal Suçlar Dairesi (NCA), ülkenin doğusundaki Norfolk bölgesinde iki plajda 360 kilogram kokain bulunduğunu açıkladı.
10.02.2017 20:35:59
Yürümek alzheimer riskini düşürüyor
Yürümek alzheimer riskini düşürüyor
ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Köseoğlu, 'Günde 1,5-2 kilometre, haftada 10-15 kilometre, toplam 3 saat süren nefesi hafif daraltan şekilde yapılan yürüyüş, hastalık riskini yarı yarıya azaltır.' dedi.
10.02.2017 20:17:46
Adana Kozan'da 4 büyüklüğünde deprem
Adana Kozan'da 4 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Kozan ilçesinde, bugün saat 19:15 sularında, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
10.02.2017 19:50:28
II. Abdülhamit’in torunu Bülent Osman vefat etti
II. Abdülhamit’in torunu Bülent Osman vefat etti
II. Abdülhamit ve Plevne kahramanı Gazi Osman paşa’nın torunlarından Bülent Osman vefat etti.
10.02.2017 19:20:13
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Gül akademisyenlerin ihracı için ne dedi?
Gül akademisyenlerin ihracı için ne dedi?
Bahçeli: Hayır oyu verecekler...
Bahçeli: Hayır oyu verecekler...
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
Trump'ın 'güvenli bölgesi'
Trump'ın 'güvenli bölgesi'
ABD Yemen'de onu öldürmeye çalışmıştı... El Kaide lideri Rimi'den mesaj var!
ABD Yemen'de onu öldürmeye çalışmıştı... El Kaide lideri Rimi'den mesaj var!
Barzani onay verdi! PKK'nın içindeki Ezidiler...
Barzani onay verdi! PKK'nın içindeki Ezidiler...
Trump: Haftaya fevkalade bir şey açıklayacağız
Trump: Haftaya fevkalade bir şey açıklayacağız
ABD'den İdlib saldırısı açıklaması
ABD'den İdlib saldırısı açıklaması
'Türkiye, askerlerini o binaya yerleştirdiğini Rusya'ya söylememiş olabilir'
'Türkiye, askerlerini o binaya yerleştirdiğini Rusya'ya söylememiş olabilir'
Türkiye'den ABD'ye Tel-Abyad şartı
Türkiye'den ABD'ye Tel-Abyad şartı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Hamaney: ABD'nin gerçek yüzünü gösterdiği için Trump'a teşekkür ederiz
Hamaney: ABD'nin gerçek yüzünü gösterdiği için Trump'a teşekkür ederiz
Esed Uluslararası Af Örgütü'nün raporunu yalanladı
Esed Uluslararası Af Örgütü'nün raporunu yalanladı
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Türkiye casuslukla suçlanan imamlarını geri çekiyor
Türkiye casuslukla suçlanan imamlarını geri çekiyor
Gül akademisyenlerin ihracı için ne dedi?
Gül akademisyenlerin ihracı için ne dedi?
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Diyarbakır'da otobüslerde ücretsiz internet hizmeti
Diyarbakır'da otobüslerde ücretsiz internet hizmeti
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
TSK'ya 3 bin gönüllü askerlik başvurusu
TSK'ya 3 bin gönüllü askerlik başvurusu
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları