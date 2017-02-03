03.02.2017 15:44:10

Siirt'te PKK operasyonu: 6 gözaltı

Siirt'te PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Siirt'te PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK bölücü terör örgütü adına milis/işbirlikçi faaliyetlerinde bulundukları, terör örgütü mensuplarının talimatları doğrultusunda hareket ettikleri, terör örgütü mensuplarını Siirt'e geldiklerinde barındırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, 2 Şubat'ta yapılan operasyonda 6 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtilerek, şüpheli şahısların adli tahkikatlarının devam ettiği kaydedildi.