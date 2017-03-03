03.03.2017 21:04:24

Siirt'te iş yeri yangını

Siirt'te iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Batı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 903. Sokak'taki Helvacılar Çarşısı'nda Emin İdin'e ait 3 katlı konfeksiyon mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Siirt Belediyesi itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinin zemin katı kullanılamaz hale geldi, üst katlarda hasar oluştu.

Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Yener Tanık, olay yerine gelerek bilgi aldı. Tanık, iş yeri sahibiyle görüşerek, oluşan hasarın giderilmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, yaptığı açıklamada, yangının bitişikteki iş yerlerine sıçrama tehlikesiyle karşılaştıklarını belirtti.



Zamanında müdahale ettiklerini anlatan Yılmaz, "Müdahaleyi anında yapmasaydık diğer iş yerleri de yanacaktı. Can kaybının olmaması ve yangının diğer iş yerlerine sıçramadan söndürülmesi bizleri sevindirdi. İlk incelemelerimize göre yangının elektrik kontağından çıktığı görülüyor." diye konuştu.